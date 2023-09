„Alles wird teurer“ 2000 Klever Kinder in Armut – SPD diskutiert über „Luxus Familie“

Es ist eine alarmierende Zahl: Die Klever SPD geht davon aus, dass es allein in der Kreisstadt 2000 Kinder gibt, die in Armut und Perspektivlosigkeit leben. Die Sozialdemokraten wollen den Problemen auf den Grund gehen und laden daher am Donnerstag, 19. Oktober, ab 18 Uhr zur zweiten Auflage des „Klever Dialogs“ in die Stadthalle ein. Das Thema lautet „Luxus Familie – wer kann sich das noch leisten?“. „Wir haben uns bewusst für einen markanten, provokativen Slogan entschieden, damit die Situation von Kindern im Armutsbereich durchdringt“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Christian Nitsch. Zumal es für immer mehr Menschen eine finanzielle Frage sei, ob sie eine Familie gründen, so Nitsch.