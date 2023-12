Kinderärzte im Kreis Kleve wütend auf KV „Wenn ich so wirtschaften würde, wäre ich längst insolvent“

Der Streit über die Kosten der Notdienstpraxis am St. Antonius Hospital in Kleve ruft nun auch die Kinderärzte auf den Plan. Tina Hübler, niedergelassene Kinderärztin in Geldern, sagt: „Der eigentliche Wahnsinn in der Provinz ist der kinderärztliche Notdienst.“ Der Grund: Bislang sollten die Kinderärzte für die Finanzierung der Notdienstpraxis 520 Euro pro Quartal im Voraus zahlen. Nun teilte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) in einem Schreiben mit, dass man zu Beginn des Notdienstes eine Fehlkalkulation zu Grunde gelegt habe. Statt der veranschlagten 9000 Euro pro Quartal seien für den kinderärztlichen Notdienst 15.500 Euro pro Quartal ausgegeben worden, wodurch auf dem Konto ein Defizit von 29.000 Euro entstanden sei. Deshalb soll nun im dritten und vierten Quartal 2023 sowie voraussichtlich im ersten Quartal 2024 eine Umlage in Höhe von 1300 Euro pro Arzt erhoben werden. „Nun werden wir nach über zwei Jahren mit einem riesigen Defizit konfrontiert, von dem niemand von uns Ärzten Kenntnis hatte“, sagt Hübler. Die KV schreibt: „Wir bedauern diese hohen Kosten sehr.“