In allen Städten und Gemeinden Das sind die Termine des Kinder-Sommers im Kreis Kleve

Auf Einladung des Kreises Kleve können Kinder in diesem Jahr erneut in den Sommerferien in allen 16 Städten und Gemeinden unbeschwert spielen. Bungee-Trampolin, klettern, rutschen, im Bällebad spielen oder hüpfen – die Kreisverwaltung geht mit der Reihe „Spielen ohne Grenzen“ auf Tournee und lädt die Kleinen in den Sommerferien zu insgesamt 21 kostenfreien Spiele-Nachmittagen ein. In den fünf größeren Städten gibt es jeweils zwei aufeinander folgende Veranstaltungs-Nachmittage, in den elf weiteren Kommunen ist es jeweils ein Nachmittag.