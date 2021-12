Corona-Schutz : Kinder-Impfungen im Kreis Kleve starten am 17. Dezember

Kinder-Impfungen im Kreis Kleve starten am 17. Dezember

Die Kinder-Impfungen im Kreis Kleve beginnen am 17. Dezember. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Kreis Kleve Die Kinder-Impfungen starten zeitgleich mit dem Land NRW am Freitag kommender Woche. Dann soll Kindern im Alter zwischen fünf und elf Jahren ein Impfangebot gemacht werden. Die Terminvergabe beginnt in Kürze.

Die Kinder-Impfungen im Kreis Kleve starten am Freitag, 17. Dezember. Das wurde am Donnerstagabend im Kreistag bekannt gegeben. Ab dem Stichtag werden auch im gesamten Bundesland NRW Impfangebote für Kinder zwischen fünf und elf Jahren gemacht. „Wir befinden uns derzeit in der Vorbereitung. Die Termine dafür werden bald zur Verfügung gestellt“, sagte Landrätin Silke Gorißen.