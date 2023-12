Kinder forschen im Advent Wie man einen eigenen Weihnachtsstern bastelt

Mit Hilfe des Glases zeichnen die Kinder einen Kreis aufs Papier. Daran nach außen die Sternspitzen setzen. In den Mittelkreis eine Botschaft schreiben oder malen, alles mit den Buntstiften gestalten. Dann die Sternzacken an der Kreislinie entlang nach innen in die Kreismitte falten. Was wird wohl passieren, wenn die Kinder die gefaltete Form mit den Zacken nach oben auf Wasser legen? In eine Schale mit Wasser geben und beobachten, was passiert.