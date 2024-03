Karte für Cannabis-Konsum Wo in Kleve gekifft werden dürfte – und wo nicht

Kleve · Wer künftig in der Öffentlichkeit Cannabis konsumieren will, muss einen Mindestabstand von 100 Metern zu Schulen, Kindergärten, Spielplätzen und Co. einhalten. Wo darf dann in Kleve noch gekifft werden – und wo nicht?

11.03.2024 , 05:15 Uhr

Auch in Zukunft darf nicht überall Cannabis konsumiert werden. Foto: dpa/Arne Immanuel Bänsch