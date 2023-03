Auf der Großen Straße in Kleve Kiesow eröffnet Outlet als Pop-up-Store

Kleve · Warum Kiesow einen Pop-up-Store in Kleve betreibt und was das traditionsreiche Geschäft in dem neuen Ladenlokal in bester Lage anbieten will.

29.03.2023, 05:45 Uhr

Sebastian Kiesow im Outlet Pop-Up-Store an der Großen Straße. Den will der Klever Geschäftsmann bis Mai betreiben. Foto: Marc Cattelaens

Von Marc Cattelaens

Die heiße Phase der Corona-Pandemie ist vorbei, doch noch immer hat das Infektionsgeschehen Auswirkungen auf viele Unternehmen vor Ort. ein gutes Beispiel ist Lederwaren Kiesow in Kleve. Inhaber Sebastian Kiesow hat auf der Großen Straße einen Outlet-Store eröffnet. Doch was sich nach einer Geschäftserweiterung anhört und auf den ersten Blick nichts mit Corona zu tun haben scheint, ist doch der Pandemie geschuldet.