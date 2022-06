Vereinbarungen nach Sondierungsgesprächen : Was Schwarz-Grün zum Kies-Abbau plant

Niederrhein Die Grundlage für die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und Grüne für eine neue NRW-Landesregierung sind die Ergebnisse ihrer Sondierungsgespräche. Darin finden sich auch Aussagen zum Kies-Abbau. Wir haben sie zusammengetragen.

CDU und Grüne haben in ihren bisherigen Gesprächen für eine mögliche schwarz-grüne NRW-Landesregierung auch über den weiteren Kies-Abbau gesprochen. In den zwölf Seiten, die sie am Wochenende als Ergebnis ihrer Sondierungen veröffentlichten, gehen sie in einem Absatz auf den Rohstoff und einige damit verbundene Fragen ein. Die Aussagen lassen eine Tendenz erkennen, was Schwarz-Grün zum Kies-Abbau vereinbaren könnte, wenn sich beide Parteien auf einen Koalitionsvertrag verständigen sollten.

In dem Sondierungspapier haben CDU und Grüne ihre gemeinsamen Ziele zusammengefasst. Auf den zwölf Seiten haben sie formuliert, was sie sich zum Beispiel für den Klimaschutz, die Energieversorgung, die Schulen oder den Nahverkehr vornehmen wollen, wenn sie eine gemeinsame NRW-Landesregierung bilden sollten. Ein Kapitel widmen sie der „Umwelt und Landwirtschaft“. Darunter kündigen sie an, dass „das Prinzip der Flächensparsamkeit Leitschnur unseres Regierungshandelns sein soll“. Sie wollen sich als Ziel setzen, „den Flächenverbrauch zeitnah auf fünf Hektar pro Tag und perspektivisch auch weitergehend durch konkrete Maßnahmen zu reduzieren“. Dazu zählen sie „flächenschonendes Bauen“, die „Nutzbarhaltung vorhandener Industrie- und Gewerbeflächen“ und „Flächenrecycling“.

Im nächsten Absatz des Kapitels „Umwelt und Landwirtschaft“ gehen CDU und Grüne auf den Kies-Abbau ein. Sie sprechen sich für ein „konsequentes, wissenschaftlich fundiertes Rohstoffmonitoring“ aus, einem sogenannten Rohstoffbarometer. Damit soll der Verbrauch von Kies und Sand transparent gemacht werden und „auf den notwendigen Bedarf zurückgeführt werden“. Schwarz-Grün ist sich darin einig, dass „bestehende Lagerstätten unter Berücksichtigung anderer Schutzgüter (zum Beispiel Gewässerschutz) maximal ausgeschöpft werden, um weniger Flächen zu verbrauchen“. Außerdem kündigen CDU und Grüne an: „Das Baustoffrecycling als Teil der Kreislaufwirtschaft treiben wir forciert voran.“

Konkreter werden die beiden Parteien noch nicht, da es sich erst einmal nur um Vereinbarungen in den Sondierungsgesprächen handelt. Damit diese Ankündigungen auch umgesetzt werden, müssen CDU und Grüne sie auch in einen Koalitionsvertrag aufnehmen – vorausgesetzt, sie können sich auf eine Zusammenarbeit in den nächsten Jahren einigen. Vermutlich werden aber auch in einem Koalitionsvertrag die Aussagen zum Kies-Abbau noch grob bleiben. Die Konkretisierung wäre dann die Aufgabe der zuständigen Ministerien.

In den Vereinbarungen der Sondierungsgesprächen finden sich Aussagen wieder, die beide Parteien vorher in ihren Wahlprogrammen gemacht hatten. So hatte die CDU angekündigt, dass sie das Rohstoff-Recycling weiter unterstützen wolle. „Ein effizienter und nachhaltiger Umgang mit vorhandenen Ressourcen muss Kern der Kreislaufwirtschaft sein“, schrieben die Christdemokraten. Außerdem sprachen sie sich dafür aus, dass bestehende Rohstofflagerstätten maximal ausgeschöpft werden, um weniger Fläche zu verbrauchen. „Dafür werden wir das Abgrabungsmonitoring verbessern.“ Es solle auch vermieden werden, „dass einzelne Regionen übermäßig beansprucht werden“. Die Bedarfsermittlung für Sand und Kies wolle die CDU „überdenken und auf wissenschaftlicher Basis neu festlegen“.

Auch die Grünen hatten in ihrem Landtagswahlprogramm versprochen: „Wir werden den Rohstoffabbau in NRW grundlegend reformieren.“ Die Spuren des Abbaus von Kies und anderen Gesteinen seien in einigen Regionen wie dem Niederrhein schon heute deutlich zu sehen. „Den Bedarf an zusätzlichen Rohstoffen werden wir durch mehr Ressourceneffizienz und den Umstieg in die Kreislaufwirtschaft schrittweise zurückführen.“ Sie hatten auch angekündigt, dass sie bestehende Genehmigungen für Kiesgruben überprüfen werden, genauso wie die Regeln, nach denen in NRW neue genehmigt werden. Diese letzte Ankündigung findet sich im Sondierungspapier nicht. Aber die eigentlichen Koalitionsverhandlungen beginnen auch erst noch.

An seiner im Wahlkampf und jetzt auch im Vorfeld der Verhandlungen gesetzten Position zum Kiesabbau habe sich nichts geändert, erklärt der Kreis Klever Grünen-Landtagstagsabgeordnete Volkhard Wille. Es gelt, den Kiesabbau in den Kreisen Kleve und Wesel deutlich zu reduzieren. Zumal der Landesentwicklungsplan neu aufgestellt werden müsse, was ein Auftrag an die künftige Landesregierung darstelle. Man wolle künftig die Berechnung der Bedarfe ändern: Die Ausweisung von Kies-Abbauflächen solle sich daran orientieren, was in der Region an Kies gebraucht werde, und nicht daran, was die Industrie international verkaufen kann. Als Alternative solle das Baustoffrecycling forciert werden.

