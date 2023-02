KG Dikkhöös Premiere und hoher Besuch bei den Karnevalisten in Rindern

Nach der Eröffnung durch das Moderatorenteam Tina van Bebber und Markus Kockeroberten die jüngsten Akteure die große Bühne. Die Showtanzgruppe „Happy Strips“ trat zum ersten mal vor großem Publikum auf. Die Truppe ist vor Corona gegründet worden und hat sich seither ständig vergrößert. Dann kam auch schon Prinz Jürgen „der Glanzvolle“ auf die Bühne. Dabei wurde er nicht nur von der Priga 03 und der Garde begleitet, sondern auch vom Bommelkönig aus der Partnerstadt Ronse. In die Prinzengarde hatte sich zudem Bürgermeister Wolfgang Gebing eingereiht, der sodann den ganzen Abend an der Veranstaltung in Rindern teilnahm.