Kfz-Prüfer Bernd Versteegen aus Kleve „Es hat sich sehr viel getan“

Angefangen hat alles im Technologie-Zentrum Kleve. Berthold Versteegen wagte den Schritt in die Selbstständigkeit und gründete ein Ingenieurbüro. Das Studium als Kfz-Ingenieur in Köln hatte er abgeschlossen, die erste Stelle war beim TÜV. Für den hatte er schon während des Studiums gearbeitet und sie überzeugten ihn gleich, als Prüfingenieur weiterzumachen. Doch Versteeegen wollte weiter – er wechselte die Stelle und arbeitete an der Entwicklung von sicheren Tankfahrzeugen mit. Dann folgte der berühmte Schritt auf die eigenen Beine.