Familienbetrieb Weber in Louisendorf 60 Jahre und drei Generationen in der KfZ-Werkstatt

Alles begann im Jahr 1965, als Karl-Heinz Weber, der kein Landwirt werden wollte, in der Scheune seines Elternhauses am Mühlenweg im Bedburg-Hauer Ortsteil Louisendorf eine Kfz-Werkstatt errichtete. Zwei Jahre lang schraubte er dort und reparierte die Autos seiner Kundschaft. Er besuchte die Kfz-Meisterschule in Heide (Schleswig-Holstein) und kam mit dem Meisterbrief zurück in sein Heimatdorf. 1967 verlegte er die Werkstatt an die Hauptstraße, wo sie besser erreichbar war und seitdem dort ihren Hauptstandort innehat. „Er baute damals das Grundgerüst für den heutigen Betrieb. Werkstatt, Waschhalle sowie Ausstellungshalle entstanden“, sagt Jörg Weber, dessen Vater mit zwei Mitarbeitern gestartet ist.