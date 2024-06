Büro stellt Entwürfe vor Kommt wieder ein Pavillon an die Klever Herzogbrücke?

In den Fünfziger- und Sechzigerjahren gab es im Herzen Kleves, unweit des Spoykanals, einen Verkehrspavillon. In dem Kiosk wurden Süßigkeiten, Zeitungen und Tabakwaren verkauft, er war ein Treffpunkt in der Stadt. Nun ist die Idee wieder quicklebendig. Schließlich wird der Platz an der Herzogbrücke neu gedacht, und das Planungsbüro Geo3 will den Pavillon wie berichtet reaktivieren. Im Bau- und Planungsausschuss berichtete Geschäftsführer Tobias Knoll nun, wie man die Anregungen aus Bürgerschaft und Politik eingearbeitet habe. So seien die Grünflächen ausgeweitet worden; es sollen Blumenkübel platziert werden, die per Gabelstapler verschiebbar sind. Und man wolle mit der Pflasterung in verschiedenen Sprachen das Wort „Willkommen“ unterbringen, so Knoll.