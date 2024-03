Appell der Amtsärztin Keuchhusten grassiert im Kreis Kleve – „Lassen Sie sich impfen“

Derzeit verzeichnen das Land Nordrhein-Westfalen und auch der Kreis Kleve einen Anstieg von Keuchhusten-Meldefällen. Der Abteilung Gesundheit des Kreises Kleve wurden in diesem Jahr kreisweit bisher vier Keuchhustenerkrankungen gemeldet, es wird jedoch vermutet, dass die tatsächliche Zahl der Erkrankungen höher liegt. In NRW gibt es für 2024 bisher 574 gemeldete Fälle von Keuchhusten – mehr als doppelt so viele wie im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres (259 Fälle). Auch in den angrenzenden Niederlanden wird ein besorgniserregender Anstieg an Keuchhustenfällen beobachtet. Dort hat die Krankheitswelle bereits bei vier Säuglingen zum Tode geführt.