Pläne vorgestellt Hasselter Kerzenhaus startet nach Vollbrand neu

Der Firmensitz in Hasselt ging einen Tag vor Heiligabend in Flammen auf, übrig blieb eine Ruine. Doch nun ist beim Kerzenhaus die Zuversicht zurückgekehrt. Firmenchef Thomas Bloemen beginnt dieser Tage mit dem Neuaufbau im früheren Bestattungshaus von Hans-Gerd Janssen An der Molkerei. „Es ist ein Glücksfall, dass in der direkten Nachbarschaft eine Halle frei war. Wir sind unheimlich froh, dort nun loslegen zu können“, sagt Bloemen.