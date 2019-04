Wunderland in Kalkar : Ein Park für die ganze Familie

Für Schwindelfreie: Zu den buchstäblichen Höhepunkten des Parks gehört der „Vertical Swing“, ein Kettenkarussell im riesigen Kühlturm des niemals in Betrieb genommenen Kernkraftwerks. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Kernie’s Familienpark ist Karfreitag in die Freizeitpark-Saison gestartet. Mehr als 40 Attraktionen warten auf die Besucher des Parks im Wunderland Kalkar. Die RP beantwortet die wichtigsten Fragen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jens Helmus

An wen richtet sich das Parkangebot?

Der Name „Familienpark“ ist in Kalkar Programm. Auf Familien ist das Angebot ausgerichtet, bei den Attraktionen werden Kinder, Jugendliche und Eltern fündig. Weil die Sicherheit im Wunderland vorgeht, steht an jeder Attraktion ein Schild, das über die Sicherheitsvorkehrungen und die Mindestgröße der Passagiere informiert. So finden die Besucher die passenden Fahrgeschäfte für jede Größe.

Info Das ist das Wunderland in Kalkar Was Das Wunderland ist ein Freizeitzentrum, das ab 1995 auf dem Areal des niemals in Betrieb gegangenen schnellen Brüters in Kalkar errichtet wurde. Teile der Anlage sind ein Kongresszentrum samt Tagungsräumen und Hotelzimmern und der Familien-Freizeitpark. Dazu kommt die Messe Kalkar. Eigentümer ist der niederländische Unternehmer Hennie van der Most, Geschäftsführer Han Groot Obbink. Wo Kernie’s Wunderland, Griether Straße 110-120, 47546 Kalkar

Worauf können sich kleine Besucher freuen?

Fahrgeschäfte für Kinder sind ein Schwerpunkt des Familienparks. Die Bimmelbahn „Rio Grande“, das kleine Wildwest-Riesenrad „Mini Ferris Wheel“ und das Rundfahrgeschäft „Space Barrel“ sind nur drei von vielen Attraktionen, die keine Mindestgröße für die Passagiere vorschreiben. Reichlich austoben können die Kleinen sich auch außerhalb der Fahrgeschäfte: etwa im Kletterpark „Jungletown“, auf den riesigen Hüpfkissen, im Irrgarten oder auf dem Spielplatz.

Für Schwindelfreie

Zu den buchstäblichen Höhepunkten des Parks gehört der „Vertical Swing“, ein Kettenkarussell im riesigen Kühlturm des niemals in Betrieb genommenen Kernkraftwerks. Schwindelfrei sollte man beim Besuch des „Vertical Swing“ sein – denn das Karussell fährt 58 Meter hoch und schwingt die Passagiere durch den Kühlturm, welcher zudem ein imposantes Echo bietet. Mindestgröße: 1,30 Meter.

Für Achterbahnfreunde

Auch wenn Kernie’s Familienpark nicht die ganz wilden Fahrgeschäfte im Angebot hat, so werden Freunde des gepflegten Achterbahnritts auch in Kalkar fündig: Die Achterbahn gehört zu den schnellsten Attraktionen des Parks und bietet eine schwungvolle Fahrt mit Steigungen, Neigungen und scharfen Kurven. Schwungvoll geht es auch auf der Wasserbahn zu, bei der man allerdings mit einer feuchten Überraschung rechnen muss. Tipp für Handybesitzer: Plastiktüten mitnehmen, um das Elektrogerät zu schützen.

Für Technikinteressierte

Wer sich über die Geschichte des Wunderlandes Kalkar informieren will, dem ist ein Besuch im Brütermuseum des Parks zu empfehlen. Dort findet man neben Informationen auch Ausstellungsstücke zum ursprünglich geplanten Kernkraftwerk, etwa ein 82 Tonnen schweres Teil einer Dampfturbine.

Preise

Die Eintrittspreise richten sich nach der Körpergröße des Besuchers und dem Tag des Besuchs. Personen unter 1,30 Meter etwa zahlen an Tagen, an denen der Park von 10 bis 20 Uhr geöffnet ist, 22,95 Euro und an Tagen, an denen der Park bereits um 17 Uhr schließt, 20,95 Euro. Personen ab 1,30 Meter zahlen sieben Euro mehr, es sei denn, sie sind älter als 65 Jahre. Kinder bis zwei Jahre kommen gratis in den Park. Pommes, Eis, Erfrischungsgetränke, Tee und Kaffee sind jeweils im Eintrittspreis inbegriffen.

Angebote

Der Familienpark bietet nach vorheriger Reservierung Rabatte für Gruppen ab 20 Personen, auch Schulklassen und Kindergeburtstage sparen in Kalkar. Auch Gäste, die das Buffet des Wunderlands nutzten möchten oder in einem der Hotels übernachten, können auf Sonderangebote hoffen. In diesem Jahr wird zudem erstmalig ein Saisonticket (74,50 Euro) angeboten, das zusätzliche Vergünstigungen mit sich bringt.

Weitere Informationen