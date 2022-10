Kerken-Nieukerk : Radfahrer stirbt bei Verkehrsunfall an der B9

Blaulicht der Polizei (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Kerken-Nieukerk Am Montagabend ist es an der B9 in Kerken-Nieukerk zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit einem Porsche gekommen. Nach Polizeiangaben hatte ein Fahrradfahrer die Vorfahrt nicht beachtet.

Ein 60-jähriger Autofahrer aus Kempen befuhr nach Angaben der Kreispolizeibehörde Kleve die B9 aus Geldern kommend in Fahrtrichtung Aldekerk. Ihn übersah demnach ein 44-jähriger Fahrradfahrer, der die B9 überqueren wollte. Nach dem Zusammenstoß verstarb der Radfahrer noch am Unfallort. Polizeiangaben zufolge trug er keinen Helm. Zur Geschwindigkeit des Porschefahrers machte die Polizei zunächst keine Angaben.

(peng)