Internationaler Töpfermarkt Keramisto : Markt der besten Töpfer aus Europa

Milsbeek Am 21. und 22. September präsentieren sich in Milsbeek 100 der besten Töpfer zur Keramisto, die die ganze Bandbreite heutiger Keramik zeigen.

Sie sind knallbunt, sie sind politisch, sie sind überbordend oder minimalistisch – und alle sind sie vereint in einem Markt am Strand des Naherholungs-Sees in Milsbeek. Da präsentieren sich 100 Keramik-Künstler aus 16 Nationen mit ihren Werken, mit ihrer Interpretation von zeitgenössischer Kunst in Ton: Kunststücke wie Gebrauchsgegenstände, große Platten für Obst, Schüsseln in allen Formen und Farben, Tassen oder hauchfeine Vasen aus durchsichtigem Gitterwerk. Die Töpfer kommen unter anderem aus Belgien, Deutschland, Dänemark und Österreich, Polen und Russland, Estland und Luxemburg, Frankreich und Litauen und zeigen auch, wie unterschiedlich Keramik in diesen Ländern interpretiert wird.