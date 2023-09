Keramik-Festival im Grünen Mehr als 100 Kunsthandwerker kommen zur Keramisto nach Milsbeek

König gehört seit Jahren zum Organisationsteam der Keramisto. Sie hat Töpfern noch in DDR-Zeiten gelernt und zog nach dem Mauerfall aus in den Westen, in den Niederlanden ihre Kenntnisse weiter zu vertiefen. Sie wurde schließlich in Hommersum heimisch, wo sie ihre hochwertigen Arbeiten fertigt und auf Märkten oder im Internet verkauft – so, wie die anderen Teilnehmer der Keramisto. In diesem Jahr hat sie die changierend-schillernden Oberflächen, die sie 2022 erstmals präsentierte, weiterentwickelt. „Ich habe jetzt noch mehr Farben, habe an den samtigen Oberflächen der Werke nochmals gearbeitet“, sagt sie. Vor allem geht es ihr aber um eine größere Farbigkeit: Es gibt neben den je nach Lichteinfall tiefdunkelblau schimmernden Arbeiten auch welche in Hellgrün, in Gelb oder in Aubergine. Es gehe darum, die Möglichkeiten, die die Keramik für einen Profi eröffnet, immer weiter auszuloten und weiterzuentwickeln, sagt die Meisterin.