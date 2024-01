Hoher Grundwasserspiegel Keller im Kreis Kleve laufen vereinzelt voller Wasser

Wenn das Wasser zu viel wird, kommen aber auch die Freiwilligen Feuerwehren im Kreis zu Hilfe. Die Einsatzkräfte in Emmerich beispielsweise mussten in den zurückliegenden Tagen und Wochen immer mal wieder zu Einsätzen ausrücken, so auch am Mittwoch (3. Januar 2024) zu einem Einfamilienhaus in Vrasselt, dessen Keller unter Wasser stand. Acht Einsatzkräfte des Löschzuges Vrasselt rückten aus und pumpten Wasser aus dem Keller.