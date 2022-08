Programm steht fest : Kellener Kirmes ohne Festzelt

Kleve-Kellen Das Kellener Heimat- und Volksschützenfest findet vom 27. bis 29. August statt. Warm-Up mit Imbiss und Getränken ist Freitag, 26. August.

Und dieser Restart lädt ins Schützenhaus. Denn das Zelt musste im vergangenen Jahrzehnt weiter verkleinert werden, die Preise haben sich verdoppelt. „Da man ja nicht weiß, wieviele Menschen nach dem Neustart kommen, müssen wir reagieren“, sagt Ralf Meuwsen. Gefeiert werden kann aber dennoch reichlich in Kellen, weil der Verein Besitzer des Schützenhauses ist. „Kern des Neukonzepts ist die maßgebliche Miteinbindung des Vereinssaales, der übrigens bereits 1986 einmal zu einem Krönungsball genutzt wurde, weil die Beheizung des Festzeltes nicht möglich war“, erinnert sich Meuwsen. So wird der Vereinssaal nun für sämtliche Veranstaltungen genutzt. Ein Außen-Bereich ist angeschlossen. „Hiermit soll zum einen ein engeres Zusammenrücken der Festgäste sowie der Schausteller und Schützen ermöglicht werden. Zum anderen soll aus pandemischer Sicht durch die mögliche Nutzung des Außenbereichs ein verhältnismäßig ‚sicherer‘ Besuch ermöglicht werden“, sagt Ralf Meuwsen. Zu allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei!

Brauchtum in Rommerskirchen : Schützenfest in Vanikum wird kürzer, aber intensiv

Los geht es am Freitag, 19. August, mit dem Kränzen bei den Kompanien. Am Sonntag, 21. August, ist ab 14.30 Uhr das Kinderschützenfest am Schützenhaus. Dazu gibt es eine Cafeteria mit selbstgebackenem Kuchen. Am Freitag, 26. August, heißt es ab 19 Uhr „Kellen feiert wieder“. Im Vereinssaal gibt es den öffentlichen Krönungsball des Bürgerschützenvereins 1952 Kellen mit Dämmerschoppen/öffentlichem Tanzabend mit DJ. Gleichzeitig gibt es auf dem Kirmesplatz ein „Warm-Up“ mit Imbiss- und Getränkewagen.