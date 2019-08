Kellen : Wer schießt den Vogel ab in Kellen?

Kleve-Kellen Schützenfest und Kirmes nahen mit großen Schritten. Vom 22. bis zum 26. August gehen die Feierlichkeiten über die Bühne. Es gibt ein Programm für Jung und Alt. Am Samstag will die Band Skip Direction wieder das Festzelt füllen.

Noch gern erinnern sich die Kellener an das vergangene Jahr. „Die Begeisterung und Freude ist selbst bei erfahrenen Mitgliedern des Kellener Schützenvereins und bei uns als Vorstand noch nicht vollständig der üblichen Alltagroutine gewichen“, heißt es in der Festschrift 2019 des Kellener Schützenvereins. Sage und schreibe fünf Bewerber traten damals an, um Schützenkönig zu werden. Am Ende war es Jens Kühnast, der den Vogel abschoss. Überhaupt waren Schützenfest und Kirmes 2018 ein voller Erfolg. Die Band Skip Direction füllte am Samstag das Festzelt. Alle waren zufrieden.

Ob das dieses Jahr wieder eintrifft? Die Verantwortlichen setzen alles daran und haben dazu ein buntes Programm für Jung und Alt auf die Beine gestellt. Das beginnt mit dem Königschießen des Bürgerschützenverein 1952 Kellen am Samstag, 10. August, ab 13 Uhr. Am Donnerstag, 22. August, geht der „Ü-60-Nachmittag oder jünger“ (Einlass: 14.30 Uhr) über die Bühne. Es gibt Kaffee und Kuchen, außerdem unterhält der Comedian Klaus Renzel aus Köln die Senioren und die Kapelle „De Beverlanders“ aus Huissen spielt auf. Die Karten gibt es für 12 Euro im Vorverkauf beim Geschenkehaus Dirmeier und bei der Lottoannahmestelle in Kellen.

Info Einige Neuerungen in diesem Jahr Teilnahme abgesagt Nachdem es im Vorfeld Unstimmigkeiten gegeben hatte, wird die Allgemeine Schützengesellschaft Kellen (ASG) sämtlichen Festivitäten zu Kirmes und Schützenfest fernbleiben. Neuer Festwirt Den Festwirt wird in diesem Jahr Günter Biermann von der gleichnamigen Veranstaltungstechnik GmbH in Bedburg-Hau sein.

Der Freitag, 23. August, ist dann für die Jugendlichen reserviert. Von 18 bis 21 Uhr ist „Teeny-Kinder-Disco“ ab 21 Uhr heißt dann für die etwas Älteren (unter 30 Jahren) das Motto „Einmal wieder Kind sein“. Gespielt wird Musik der 1990er und 2000er Jahre, es gibt ein Bällebad und einen Nintendo 64 zum Daddeln. Karten werden jeweils nur an der Abendkasse verkauft, sie kosten ab 18 Uhr 1 Euro und ab 21 Uhr 7 Euro. Mit etwas Glück öffnen der Autoscooter und das Kinderkarussell auch schon am Freitagabend, spätestens jedoch am Samstag, 24. August. Gegen 15.30 Uhr ist Fassanstich durch Bürgermeisterin Sonja Northing oder eine Vertretung, anschließend „happy hour“ mit Vergünstigungen an den Geschäften. Nach der ökumenischen Andacht in der St.-Willibrord-Kirche um 17 Uhr legen die Schützen einen Kranz am Ehrenmal nieder. Gegen 18.30 startet der Umzug zum Kirmesplatz.

Am Abend (ab 21 Uhr, Einlass 20 Uhr) will Skip Direction im Festzelt die Stimmung hoch kochen lassen. Die Band war schon im vergangenen Jahr ein Garant für hohe Besucherzahlen und schafft es immer, die Besucher mit tollen Coversongs und zum Tanzen zu bringen. Die Karten kosten bei den Vorverkaufsstellen 5 Euro, an der Abendkasse dann 8 Euro. Etwa 800 Besucher werden im Festzelt erwartet.

Der Sonntag, 25. August, steht ganz im Zeichen des Vogelschießens des Kellener Schützenvereins. „Bis jetzt haben sich mögliche Reflektanten noch nicht zu erkennen gegeben, aber ich bin guter Dinge, dass wir Bewerber haben werden“, sagt Ralf Meuwsen vom Vorstand. Der Festumzug quer durchs Dorf startet um 13.30 Uhr, die Parade wird wie immer im Park am Alten Friedhof abgehalten. Am um 14.45 beginnt dann das Schießen, musikalisch untermalt vom Musikzug der Allgemeinen Schützengesellschaft Nütterden. Dabei soll der Nachfolger für Schützenkönig Jens Kühnast ermittelt werden. Um 18 folgt der öffentliche Krönungsball der Bürgerschützen.

