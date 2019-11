Anatuya : Konzert in Kellen: Mit Musik Gutes tun

Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Kleve gibt ein Benefizkonzert in der Kirche St. Willibord.

Es wird noch fleißig geprobt, damit das Benefizkonzert für Añatuya zu einem musikalischen Vergnügen wird. „Gott zur Ehr, Añatuya zur Wehr“, so lautet das Motto des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kleve am kommenden Sonntag, 1. Dezember, in der Pfarrkirche St. Willibrord in Kellen. Das Kirchenkonzert umfasst große Werke für Blasorchester. Dieses Konzert und ist der Auftakt zu einer groß angelegten Unterstützung des Klever Feuerwehr-Musikzuges für die „Aktion Añatuya“, die vor genau 55 Jahren in der Kirche in Kellen mit dem Besuch des argentinischen Bischofs Georg Gottau ihren Anfang nahm. Ziel ist es, durch die Aktion die Kinder Añatuyas täglich mit einer warmem Mahlzeit zu versorgen.