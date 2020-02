Auferstehungskirche in Kellen : Kirche soll nicht abgerissen werden

Die evangelische Kirche in Kellen an der Jahnstrasse wurde in den 1960er Jahren gebaut. Für das Gebäude-Ensemble gibt es einen Investor, der die Bauten nicht abreißen möchte. Foto: Markus van Offern (mvo)

Die Auferstehungskirche an der Jahnstraße in Kellen wird aufgegeben, wenn die Bauarbeiten an der Versöhnungskirche abgeschlossen sind. Das Ensemble soll an einen Investor gehen, der die Gebäude erhalten will.

Noch ist die Auferstehungs-Kirche Kirche. Als Mittelpunkt der evangelischen Gemeinde, als Ort des Gottesdienstes. Aber diese Tage sind gezählt. Denn wenn die Bauarbeiten an der Versöhnungskirche am Markt Linde in Kleve abgeschlossen sind, sind die Tage des Gebäudeensembles an der Jahnstraße in Kellen gezählt. Die Bauten als solche könnten aber jetzt erhalten bleiben: Die Gemeindeversammlung hat’s beschlossen und das Presbyterium bestätigt: Die Auferstehungskirche in Kellen wird zwar von der Kirche wie geplant aufgegeben, soll aber nicht abgerissen, sondern von einem Investor für andere Zwecke genutzt werden.

Hier war der evangelischen Gemeinde das Angebot der Investoren Baumann Wilmsen GbR entgegengekommen, die das Areal kaufen und die Gebäude der Kirche eben nicht abreißen, sondern anders nutzen möchten. Die Investoren sind für den sensiblen Umgang mit alter Bausubstanz bekannt. So hat beispielsweise Clemens Wilmsen die alten Arbeiterwohnungen an der Mozartstraße vorbildlich entwickelt und saniert, anstatt sie abzureißen. Die Investoren wollen zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Kommentar zu möglichen Plänen abgeben. Denn bevor die Kirche an einen Investor verkauft werden kann, muss – trotz der Beschlüsse von Gemeindeversammlung und Presbyterium – die Kirchengemeinde vor der Landeskirche noch Anforderungskriterien erfüllen, die zwingend für den Verkauf von Kirchen nötig sind. Kurz: „Die Landeskirche muss dieser Sache grundsätzlich zustimmen“, sagt Pfarrer Martin Schell.

Info Ein Kirchenbau aus den 1960er Jahren Die Auferstehungekirche Die als Mittelpunkt des zweiten Pfarrbezirks der Evangelischen Kirchengemeinde in Kleve für die Gemeindeglieder in der Niederung in den Jahren 1964 bis 1966 gebaute Auferstehungskirche wurde von dem Kirchenbaurat Kurt Schulz entworfen. Andere Nutzung Die Kirche wird als solche aufgegeben.

„Im Grunde sind wir aber sehr froh, dass wir das Angebot der Investoren bekommen haben und freuen uns, dass die Gebäude als solche erhalten bleiben“, sagt der Pfarrer. Deshalb will er den Kriterienkatalog, den die Landeskirche verlangt, jetzt Zug um Zug zusammenstellen. Das soll dann auch so bald wie möglich über die Bühne gegangen sein. „Wir hoffen, dass das vor dem Sommer klappt“, sagt Schell. Er macht aber auch klar, dass die Klärung der Kriterien Zeit braucht. „Wenn man die Kirche zur Wohnnutzung umbaut, ist das kein Problem“, sagt Schell. Und dass die Kirche kategorisch ausschließt, dort ein Bordell oder eine Spielhalle einzurichten, liegt auf der Hand. Es dürfen aber auch, so Schell, dort keine Versammlungsräume oder Treffen für verfassungsfeindliche Gruppen stattfinden, erklärt der Pfarrer. Und damit das eingehalten wird, müssen diese Kriterien vor einem Verkauf ins Grundbuch eingetragen werden und sind dann für den Käufer künftig verpflichtend.

Aber daneben sind noch weitere Dinge zu klären: Was wird aus den beweglichen und scheinbar nicht beweglichen kirchlichen Dingen, die in der Auferstehungskirche in Kleve für den Gottesdienst unerlässlich waren, für eine weitere Nutzung aber nicht: der Altar, das Lesepult, das Kreuz, die Glocken – um nur einige Beispiele zu nennen. „Für die möchten wir natürlich einen anderen schönen Platz finden“, sagt Schell.

Und dann ist noch die Kunst am Kirchenraum: Der Künstler Waldemar Kuhn schuf die beeindruckende Rückwand im Kirchenschiff aus einem Betonrelief, darauf das Kreuz. „Das ist natürlich ein Gesamtkunstwerk, wo wir Kreuz und Relief eigentlich nicht trennen können“, sagt Schell. Deshalb suche man das Gespräch mit den Erben des Künstlers. Man könnte das Werk in der Kirche vielleicht sogar ausbauen, und es gebe vielleicht auch eine Möglichkeit, das ganze Kunstwerk in der neuen Versöhnungekirche zu installieren, so der Pfarrer.