Konzert in Kekerdom Wie Organistin Tannie van Loon in eine andere Welt entführte

Der rührige Förderkreis „Musica sacra“ in der Düffelt hatte für das Jahr 2024 entschieden, für die Konzerte ausnahmslos Organistinnen einzuladen. So war jetzt zum Dreifaltigkeitssonntag (Drievuldigheidszondag) in der St. Laurentiuskerk im niederländischen Kekerdom Tannie van Loon, Organistin an der „Maria Presentatiekerk“ in Aalst, zu Gast. Nach dem Studium der Schulmusik, Klavier und Orgel am Konservatorium in Tilburg folgten diverse weitere Meisterkurse bei renommierten niederländischen Professoren für Orgelspiel. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden des Förderkreises, Dieter Paeßens, gab Tannie van Loon in knapper Form einige Hinweise zum Programm des Konzertes. Dies war insofern wichtig, da im Verlaufe des Abends auch Werke von Komponisten, die nicht oft zu hören sind, erklangen.