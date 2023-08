Kreis Kleve erinnert an Gesetzeslage Keine Masernimpfung – wann droht ein Bußgeld?

Auch in Deutschland treten immer wieder Masernausbrüche auf, da weniger als 95 Prozent der Bevölkerung gegen Masern geimpft ist. Zum Beginn des neuen Kindergartenjahres und des neuen Schuljahres erinnert die Abteilung Gesundheitsverwaltung des Kreises Kleve an die Nachweispflicht gegenüber den entsprechenden Einrichtungsleitungen. Denn das Masernschutzgesetz sieht vor, dass alle Personen, die in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindertageseinrichtungen, in Kindertagespflege, Schulen, Heimen oder Flüchtlingsunterkünften betreut werden sowie alle Personen, die in diesen Gemeinschaftseinrichtungen oder in bestimmten medizinischen Einrichtungen tätig sind, einen vollständigen Impfschutz gegen Masern oder eine Immunität gegenüber Masern nachweisen müssen.