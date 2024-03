Keine Gewerbe-Erweiterung Verplant Kranenburg seine Zukunft?

Es war Corona-Zeit und der Kranenburger Rat tagte im Bürgerhaus, dem in die Jahre gekommenen Bau aus den 1980er-Jahren. Unter den Fraktionen herrschte große Übereinkunft: In das Haus des Bürgers muss investiert werden. In Technik, Ausstattung und in die Verbesserung der Energieeffizienz. Fenster, Dämmung, Wärmeerzeugung – nur die innovativste und neueste Technik sollte unter anderem auf Wunsch der Grünen eingebaut werden. Man wollte das Gebäude zu einem Leuchtturmprojekt machen. Am Ende wurden Abstriche gemacht – aus Kostengründen.