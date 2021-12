Nach Wüst-Absage : Kein Karneval im Klever Festzelt

Kleve Sie waren mit Hoffnung und DJ Ötzi im Programm gestartet. Nun steht für die Veranstalter fest: In dieser Karnevalsession wird es doch kein Festzelt in Kleve geben.

Der Beschlussempfehlung der Landesregierung, Karnevalsveranstaltungen in Innenräumen abzusagen, kommt die KLE-Event GmbH nach und erklärte, den Karneval im Klever Festzelt 2022 nicht stattfinden zu lassen. „Der Gesundheitsschutz steht im Vordergrund. Unter den aktuellen Entwicklungen kann dieser auch durch eine noch so konsequente Umsetzung der Hygienemaßnahmen nicht gänzlich gewährleistet werden“, sagt Nathalie Karnau von KLE-Event. Jetzt blickt man auf 2023. So wurde „DJ Ötzi“ für den Prinzenkostümball 2023 erneut gebucht. Alle bereits getätigten Ticketkäufe für das Klever Festzelt 2022 werden zurückerstattet, so KLE-Event. Weitere Informationen unter: www.kleverfestzelt.de