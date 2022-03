Störung in Kleve : Erneut Tausende Vodafone-Kunden ohne Internet

Kleve Erneut hat ein Bagger bei Erdarbeiten einen Kabelstrang beschädigt. Rund 6500 Kabel-Kunden sind in Kleve vom Internetausfall von Vodafone betroffen.

Zum zweiten Man innerhalb von fünf Tagen ist es am Mittwoch, 23. März, bei Kabel-Kunden von Vodafone in Kleve zu einem Ausfall von Internet und Telefon gekommen. Die Störung begann gegen 12 Uhr und dauert am Nachmittag noch an. Wie eine Vodafone-Sprecher auf Anfrage erläuterte, waren rund 6500 Kunden von dem Ausfall betroffen.