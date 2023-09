Gutachten vorgestellt Kein großes Potenzial für mehr Windkraft in Bedburg-Hau

In den Kommunen des Kreises Kleve wird derzeit eindringlich die Errichtung neuer Windkraftanlagen diskutiert. Der Grund liegt angesichts der politischen Entwicklungen auf der Hand. Auch in Bedburg-Hau wollte man wissen, wie viel ungenutzte Potenziale auf dem Gemeindegebiet noch schlummern. Daher hat das Rathaus eine „Flächenanalyse für Bereiche für die Windenergie“ vom Planungsbüro Lange in Moers erstellen lassen. Die Ergebnisse hat Dipl.-Ing. Wolfgang Kerstan im jüngsten Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr vorgestellt.