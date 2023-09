Spannendes Bieterduell Keekener Mühle ist versteigert worden

Kleve-Keeken/Essen · Zwei Bieter hatten großes Interesse an der denkmalgeschützten Keekener Mühle, die am Donnerstag in Essen versteigert wurde. Bis Juli hatte sich dort noch eine Seniorenresidenz befunden. Wie hoch der Kaufpreis ist.

28.09.2023, 13:36 Uhr

Auktionator Klaus-Peter Großmann hat die Keekener Mühle am Donnerstag unter den Hammer gebracht. Foto: Markus van Offern (mvo)

Von Jens Helmus

Die Keekener Mühle ist am Donnerstagmittag versteigert worden. Bei 430.000 Euro lag das Mindestgebot für die historische Mühle, in der sich bis Juli noch eine Seniorenresidenz befunden hatte. Ersteigert wurde das Objekt, das zuletzt durch den Insolvenzverwalter des früheren Betreibers der Seniorenresidenz betreut wurde, für 555.000 Euro durch den anonymen Bieter mit der Nummer 35.