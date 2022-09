Volksfest in Kleve : Keeken freut sich auf Kirmes und Schützenfest

Kleve-Keeken Keeken freut sich darauf, wieder Kirmes feiern zu können. Und der Schützenverein nimmt Abschied von König und Königin. Los gehen die Feierlichkeiten am 23. September.

(RP) Jos der Beharrliche war zwar froh, einmal König gewesen zu sein, aber nun wird er sein Zepter hoffentlich an ein neues Oberhaupt weitergeben können. Wer wird künftig in Keeken regieren? Der Ort ist gespannt.

Am Freitag, 23. September, beginnen die Festlichkeiten. Das Team der Blau-Weißen Nacht startet um 21 Uhr mit BML-Light Sound, Partymusik und einer Cocktail-Theke. Der Eintritt kostet 7 Euro. Am Samstag, 24. September, wird um 14.30 Uhr das Schützenfest eröffnet. Eine halbe Stunde später beginnt des Fladderschießen für Jedermann. Eine Anmeldung für Mannschaften mit vier Teilnehmern ist möglich. Die besten drei Teams erhalten einen Preis. Das Startgeld pro Gruppe beträgt 5 Euro. Ab 20 Uhr gibt es dann das Wein-Festival und einen Tanzabend, es spielt die „Rendezvous Partyband“. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag, 25. September, treten die Schützen um 13.15 Uhr am Keekener Schützenhaus an. Von hier aus werden das Königspaar, der Vorstand und die Ehrengäste beim Café im Gärtchen mit einem großen Schützenumzug abgeholt. Danach finden die Ehrung der Jubilare sowie die Neuaufnahmen von Neuschützen durch den Präsidenten statt. Gegen 15 Uhr beginnt das Preis- und Königsschießen sowie das Schießen um die Prinzenwürde. Der Musikverein Bimmen wird die Veranstaltung begleiten. Die Keekener Schützen hoffen, dann gegen 19 Uhr mit einem neuen König oder einer neuen Königin in das Schützenhaus einziehen zu können. Für die musikalische Unterhaltung sorgt an diesem Abend DJ Helmut. Auch dann ist der Eintritt frei.