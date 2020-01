Würdevolles Sterben : Klinikverbund bereitet sich auf Bau seines ersten Hospizes vor

Kleve Zwölf Zimmer für schwerstkranke Menschen sollen in einem Anbau ans ehemalige Pfarrhaus von Donsbrüggen entstehen.

Viele Menschen warten seit langem auf diesen Schritt, immerhin läuft die Planung seit fast drei Jahren. Jetzt geben die katholischen Kliniken bekannt, dass die Baugenehmigung für ihr Hospiz vorliegt und die Handwerkerausschreibungen laufen: Im April beginnen die Bauarbeiten für das stationäre Hospiz in Kleve-Donsbrüggen. Die Fertigstellung ist für Mitte 2021 geplant, die Kosten sollen rund 2,25 Millionen Euro betragen.

Das stationäre Hospiz errichtet die Katholische Karl-Leisner Stiftung im und am ehemaligen Pfarrhaus von Donsbrüggen. Das Haus wird zwölf schwer kranken und sterbenden Menschen Platz bieten und ihnen einen würdevollen letzten Lebensabschnitt bieten. Dabei vereint das geplante Hospizgebäude alt und neu: Die zwölf Einzelzimmer werden Platz in einem modernen Anbau des Pfarrhauses finden. Die Planung des auffällig geschwungenen Neubaus sieht helle und großzügige Räumlichkeiten vor. Bodentiefe Fenster ermöglichen einen unverstellten Blick in den Bauern- und Staudengarten, der das Hospiz künftig großzügig umschließen wird. Das altehrwürdige Pfarrhaus selbst wird kernsaniert und künftig vor allem als Wirtschafts- und Verwaltungsgebäude dienen.