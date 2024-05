Schule in Bedburg-Hau Verliert die St. Antonius Grundschule den Konfessionsbezug?

Am Dienstag, 14. Mai, ist es so weit: Per Briefwahl können die Eltern der Schüler an der St. Antonius Grundschule über die Art der Bildungsstätte abstimmen. Bisher ist sie eine katholische Bekenntnisgrundschule; zur Debatte steht eine Umwandlung in eine Gemeinschaftsgrundschule. Bis Montag, 27. Mai, können die Stimmzettel eingereicht werden. Die Eltern haben also rund zwei Wochen Zeit für ihre Entscheidung. Schulleiterin Claudia Engemann schätzt, dass rund 185 Briefe verschickt wurden.