Wir verlosen Tickets Das bietet der Circus Max Renz in Kleve

Der Zirkus ist wieder in der Stadt. Vom 14. bis 23. Juni gastiert der Circus Max Renz mit neuem Programm und einem neuen Zirkuszelt in Kleve. Am Freitag geht es also schon los. Der Zirkus schlägt sein Lager am Kirchweg 1 (am Seniorenhaus Burg Ranzow) auf. Das neue Programm steht unter einem ganz besonderen Motto: „40 Jahre Circus Max Renz – Jubiliäumsshow“. Bei der Truppe handelt es sich um ein Familienunternehmen, wie Yvonne Petrosino berichtet. „Mit knapp 60 Familienmitgliedern. Allerdings sind davon nur acht zweibeinig“, sagt sie. „Die anderen sind unsere Vierbeiner.“ Mit dabei sind unter anderem Kamele, Dromedare, Watussi-Rinder, Zebu-Rinder, Lamas, Araberhengste, Welsh-Ponys, holländische Friesen, Mini-Ponys, Zwerg-Esel, Ziegen und Gänse (ebenfalls zweibeinig!).