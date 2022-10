Es geht wieder los : Kartenverkauf für Weihnachtsmarkt in Moyland startet

Der Weihnachtsmarkt am Schloss Moyland öffnet wieder. Foto: Axel Jusseit/Axel Jusseit Krefeld Germany

Bedburg-Hau-Moyland Inzwischen stellt der Weihnachtsmarkt in Moyland eine feste Größe im Jahreskalender dar, viele Gäste werden durch ihn an den Niederrhein gelockt. Wann es in diesem Jahr soweit ist und wie die Öffnungszeiten sein werden.

