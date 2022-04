Made in Kleve : Wir verlosen Karten für das Angrillen

Kleve Die Großveranstaltung kann nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder stattfinden. Wer noch keine Karten hat, am Freitag aber gerne dabei wäre, für den haben wir eine gute Nachricht: Wir verlosen dreimal zwei Karten.

Mit den nach oben kletternden Temperaturen steigt bei vielen auch die Vorfreude auf das Angrillen am alten Schützenhaus im Klever Forstgarten. Die Großveranstaltung kann nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder stattfinden. Wer noch keine Karten hat, am Freitag aber gerne dabei wäre, für den haben wir eine gute Nachricht: Wir verlosen dreimal zwei Karten.

Dabei sein lohnt sich: Bei dem Grill- und Musikfestival werden am Freitagabend die Unplugged-Band JD and Friends und als Headliner Massive Beat spielen. Dass man beim Angrillen auch kulinarisch auf seine Kosten kommt, dürfte ja ohnehin klar sein. „Wir sind durch den Aufbau von Zelten auch gegen mögliche Wetterkapriolen gewappnet. Wie wichtig das ist, haben wir 2014 gesehen“, sagt Veranstalter Lothar Quartier. „Wir starten am Freitag, 29. April, mit Rock und am Samstag, 30. April, findet Angrillen meets Heldenzeit statt“, sagt Daniel Quartier. Für beide Abende gibt es noch Karten zu kaufen. Mit ein bisschen Glück kann man für den Freitagabend bei uns aber auch Karten gewinnen.

So geht‘s: Einfach am Donnerstag, 28. April, zwischen 11 Uhr und 11.05 Uhr, unter Telefon 02821 59831 anrufen. Die ersten drei Anrufer, die durchkommen, erhalten jeweils zwei Tickets. Diese können am Donnerstag in der Hauptstelle von Quartier, Hoffmannallee 117 in Kleve, abgeholt werden. Wir wünschen viel Erfolg!