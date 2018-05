Kleve: Karten für "Young Americans"

In der Stadthalle zeigen die Workshop-Teilnehmer ihr Können. Foto: Young Americans

Kleve Für das Musik-Show-Spektakel am Sonntag sind noch Tickets erhältlich.

Zum Abschluss eines dreitägigen Workshop-Programms präsentieren die "Young Americans" am Sonntag, 13. Mai, eine bunte Musik-Show in der Klever Stadthalle. Bis zu 130 Klever Jugendliche werden drei Tage lang mit den US-Studenten Musik und Tanz, Gesang und Chorpassagen, Streetdance und Musical-Tanz trainieren. Um 18.30 Uhr beginnt die zweistündige Show, in der die Klever Talente zusammen mit Studenten die Ergebnisse der Workshop-Tage zeigen.