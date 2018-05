Kleve-Kellen: Karten für Sonntagsmatinee des MGV 1905 Kellen

Kleve-Kellen Der Männergesangverein Kellen lädt am Sonntag, 17. Juni, zu einer Sontagsmatinee unter dem Motto "Musik und gute Laune" von 10.30 bis 12.30 Uhr ins Vereins-/Schützenhaus ein. Nach den Erfolgen der Sontagsmatineen und den vielen Wünschen einer Neuauflage, hat sich der MGV 1905 Kellen l wieder etwas Besonderes einfallen lassen und präsentiert die Matinee "Musik und gute Laune". Mitwirkende sind neben dem MGV, Regina Koch-Wagner und Emely-Milane Minervini "Gesang", Bernd Zacharias "Akkordeon" und Anja Speh "Klavier".

Eintrittskarten von acht Jahre im Vorverkauf (10 Euro an der Tageskasse) sind erhältlich bei den Sängern des MGV und an den Vorverkaufsstellen: Lotto und Tabakbörse Emmericher Str. 148, Telefon 02821 798598 und Gaststätte/ Restaurant Georgios Schützenhaus, Telefon 02821 7114755. Kartenbestellungen können online per E-mail: " kahegi.win@t-online.de" erfolgen.