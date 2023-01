Samstag geöffnet Das gibt es auf der Karrieremesse in Kalkar zu sehen

Die Region hat viel zu bieten, was zukunftsträchtige Berufe angeht. Und fast jedes Unternehmen ab einer gewissen Größe hat viel mehr Abteilungen, als man meint: IT-Spezialisten, verschiedenste Techniker und Marketingleute werden in fast jeder Branche gebraucht. Selbst Gärtner oder Schreiner haben oft Ausbildungsplätze anzubieten, an die man gar nicht denkt. Ganz abgesehen davon, dass die meisten Berufsbilder heute sehr vielschichtig sind. Der Schornsteinfeger „fegt“ eben nicht nur, sondern ist Energieexperte und verhindert Brände. Bei Wystrach in Weeze wird nicht nur Flüssiggas in Flaschen abgefüllt, dort finden auch Metallbauer, Konstruktionsmechaniker und sogar Werkstudenten Arbeit. Die Bundeswehr braucht neben Soldaten auch jede Menge zivile Mitarbeiter, etwa in der Verwaltung, im medizinischen Bereich, in handwerklichen Berufen. Auch die Polizei von Land und Bund oder der Zoll suchen engagierten Nachwuchs, übrigens auch solchen mit ambitionierten Zukunftsplänen. Vielfach ist ein Duales Studium möglich oder es gibt Akademien, die gleich auf den gehobenen Dienst vorbereiten.