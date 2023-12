Im Wunderland Karrieremesse in Kalkar bringt Arbeitgeber und Nachwuchs zusammen

Der Ruf nach einer Wiederholung der Karrieremesse Niederrhein wurde bereits nach Ende der Premierenveranstaltung Anfang 2023 laut. Sie hat sich in kürzester Zeit zur Plattform für all jene entwickelt, die auf dem Arbeitsmarkt zum ersten Mal oder erneut Fuß fassen möchten. Am Freitag und Samstag, 19. und 20. Januar, öffnen sich jeweils von 10 bis 17 Uhr die Tore des Messe- und Kongresszentrums Kalkar erneut für alle Schüler, Azubis, Studenten, Absolventen, Berufsstarter, Fachkräfte, Quer- und Wiedereinsteiger sowie Weiterbildungsinteressierte. Der Eintritt ist für alle Besucher gratis.