21. und 21. Januar in Kalkar Karrieremesse feiert Premiere

Zahlreiche Vorträge runden das Angebot ab und bieten einen tieferen Einblick in die Materie. Einige Beispiele: Hermann-Josef Kracht wendet sich gezielt an Menschen im Alter von 50 Plus: „Den Weg in das Berufsleben als Lebenskenner wiederfinden“ lautet der Titel seines Vortrags. Verena Koch und Helena Malzbender erläutern interessierten Besuchern, weshalb beruflicher Erfolg auch von den persönlichen Werten abhängt. Ines Dauth wendet sich im Imperativ an ihre Zuhörer: „So geht es nicht weiter – finde einen, Job, der zu Dir passt!“ Unternehmensberaterin Katharina Bodenstein hat viele Tipps für Existenzgründer im Gepäck. Die Vorträge finden an beiden Tagen im Zeitraum von 11 Uhr bis 15.45 Uhr statt.