Karneval : Gaudi, Tanz und Maskenball bei der Familli

Kleve An der Klever Ackerstraße feierte die Flying Familli Karneval. Es war alles dabei, was ein gelunge Sitzung braucht: Tänze, Büttenreden und ein Prinz mit „den schönsten“ Männern Kleves.

Während sich die Aula der Joseph-Beuys-Gesamtschule an der Klever Ackerstraße füllte war die Anspannung im Vorraum förmlich greifbar. Hier und da schob ein Tanzmädchen den Vorhang zur Seite und blinzelte in die Saal, in dem die Stimmung von Minute zu Minute anstieg. „Gaudi, Tanz und Maskenball, Familli feiert Karneval“, lautete das Motto der mehrstündigen Sitzung, in der eine bestens aufgelegte Hilla Heien durch das bunte Programm führte. „Der Saal gehört uns, der Flying Familli“, mit diesen Worten öffnete sich pünktlich um 18.11 Uhr der rote Bühnenvorhang hinter dem die Tanzgarden Aufstellung genommen hatten. Ein prächtiges Bild, in das Yvonne Wächter mit dem Familli-Lied einstimmte. „Die Familli die ist was für mich, tolle Menschen so wie du und ich“, in diesen Refrain stimmte man nur allzu gerne ein. Das Eis, wenn es denn überhaupt da war, war gebrochen. „Wir werden uns einen tollen Abend machen“, versprach Hilla Heien den Gästen. Und sie sollte Recht halten.