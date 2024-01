Karnevalssitzung in Materborn 24 Stunden mit der Germania

Zur Karnevalsgala hatte der Verein am Samstagabend eingeladen. Im klassischen Gala-Dresscode erschienen zwar die wenigsten Gäste – dafür aber umso mehr in allerlei Kostümen. An langen Tischen, an Narrentafeln nahmen sie Platz, und um 19.11 Uhr fiel der Startschuss für die Karnevalssitzung der Germania Materborn. Elferrat, Vorstand, Tänzerinnen – der gelb-blaue Lindwurm hielt endlich wieder Einzug in die Mehrzweckhalle.