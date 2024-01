Gemeinsamer Auftritt Tollitäten vom Niederrhein setzen Zeichen gegen Rechtsextremismus

In den Sitzungen, merkte Prinz Benedikt an, komme das Thema sicher hier und da in Kurzform vor, ob es sich auf Mottowagen wiederfinde, wissen die Prinzenpaare und ihre Begleiter nicht, haben zumindest noch nichts davon gehört. Politisch neutral sein, Spaß und Freude bereiten und dabei für die Menschenrechte eintreten – darum gehe es ihnen. Klaus Bitter, Adjutant der Tulpenprinzessin, unterstrich diese Aussage und betonte: „Das Thema AfD und Stellung beziehen gegen Rechtsextremismus liegt vielen Leuten am Herzen, also ist es auch unser Thema. Wir wollen mit unserer riesengroßen Truppe zeigen: Wir sind eine bunte Gemeinschaft, in der für Ausgrenzung kein Platz ist.“