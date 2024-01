Fünf Fakten zu Karneval am Arbeitsplatz Wann muss mir mein Chef am Rosenmontag frei geben?

Rosenmontag und Altweiber sind selbst im Rheinland keine gesetzlichen Feiertage. „Somit gibt es keinen Anspruch auf bezahlte Freistellung – es muss Urlaub genommen werden“, betont Schmitz. Für viele Betriebe in den Karnevalshochburgen hat sich allerdings aus so genannter betrieblicher Übung ergeben, dass der Tag frei ist. Schmitz erläutert: „Wenn Arbeitgeber über mindestens drei Jahre vorbehaltlos und ohne Einschränkung am Rosenmontag einen freien Tag unter Fortzahlung der Vergütung gewähren, hat man an diesem Tag auch künftig einen Anspruch auf Freistellung.“