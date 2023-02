Alle Orte und Termine Das sind die Karnevalsumzüge im Kreis Kleve

Kreis Kleve · Sie gehen wieder zahlreich an den Start: Die Karnevalsumzüge sind zurück am Niederrhein. Und das in den Städten und Gemeinden traditionell an ganz unterschiedlichen Tagen. Ein Überblick für den Kreis Kleve.

17.02.2023, 17:30 Uhr

