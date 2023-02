Karneval in Krnanenburg Prinz Thomas regiert – so bunt war der Rathaussturm

Ganz ohne eine Herausforderung wollten der Bürgermeister und sein Team von der Stadtverwaltung den übergroßen Schlüssel zum Rathaus natürlich nicht herausrücken. In insgesamt fünf Spielen ging es um die Hoheit in der Grenzgemeinde. Dabei war das Publikum gefordert: Mit Trillerpfeifen stimmten die Karnevalisten lautstark ab, wer die jeweilige Aufgabe am besten gemeistert hat: Das Team Verwaltung oder das Team Prinzengarde. Wenig überraschend, dass Thomas „der Mitreißende“ das Narrenvolk fest an seiner Seite wusste. Sei es beim Wettsingen, Tanzen oder bei einem Quiz – Runde um Runde ging an Prinz Thomas, Funkenmariechen Yasmin und das Gefolge. Aber: Die Verwaltung schlug sich tapfer. Böhmer konterte sogar den ein oder anderen schlagfertigen Spruch des Narrenoberhauptes.