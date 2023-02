Gefahr für Besucher Stadt Kleve will glasfreien Rosenmontag

So weit möchte man in Kleve noch nicht gehen, doch auch hier ist das Problem erkannt. „Mehr Spaß ohne Glas“ heißt die Initiative aus dem Rathaus. Auch in sozialen Medien wirbt die Stadt dafür, auf Glas am Rand der Karnevalsfeierlichkeiten zu verzichten. Wohlgemerkt: Ein Glasverbot gibt es in Kleve noch nicht. „Wir bitten darum, auf Glas am Rande des Zugweges zu verzichten. Glas ist gefährlich für Fußgruppen, Besuchende am Wegesrand, für die Zugwagen und für Einsatzfahrzeuge“, heißt es von der Stadt. Darum appelliert man an alle Beteiligten, Rücksicht aufeinander zu nehmen. „Damit alle die Karnevalstage unbeschadet genießen können.“