Mit AirQualburg in den Karneval So war der Kappenabend der Schützen in Qualburg

Viele Lacher ernten konnte Katrin Huybers, die in ihrem Büttenvortrag über ihren Flug mit der AirQualburg nach Mallorca berichtete. Natürlich gehörten zum Programm auch mehrere Garde- und Showtanzbeiträge. So lieferten die große Garde des BSV Altkalkar und die Showgirls Altkalkar im brennenden Scheinwerferlicht des Martinuskrugs ihre Darbietungen, die mit viel Applaus honoriert wurden. Standing Ovations gab es für die Happy Stripes vom SV Rindern, die sich auf der Bühne in ihren Gardekostümen in die Herzen der Qualburger tanzten. Den Saal regelrecht zum Beben brachten dann die Pfalzdorfer Herzbuben, die bei ihrem Gastspiel in Qualburg die Hits von Wolfgang Petry neu aufleben ließen und dabei auch Unterstützung von Niclas Gorißen als Mitglied des 8er-Rates erhielten.