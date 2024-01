Karneval in Kranenburg Wie die Krunekroane ihren Bunten Abend feierte

Sehenswert zudem das Bühnenstück, mit dem die Arbeitsbienen einen grandiosen Schlusspunkt unter einen wahrlich bunten Abend setzten, mit dem die Kranenburger Krunekroane nunmehr vollends in die närrische Zeit gestartet waren. Übrigens: Verschnaufen konnten die Kranenburger Karnevalisten nicht. Denn pünktlich um 11.11 Uhr hatten Prinz Nöpy und Lisa am Sonntagmorgen zum Internationalen Prinzenfrühschoppen in das Festzelt geladen, im Rahmen dessen traditionell auch der Kranich-Orden verliehen wurde, der in diesem Jahr an die Radboud Universität Nijmegen ging.